Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, waarbij er een zekere opluchting was na het rentebesluit van de Fed woensdagavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 1,6 procent op 444,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,6 procent naar 15.155,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,8 procent met een stand van 7.054,91 punten. De Britse FTSE steeg 1,3 procent naar 7.436,74 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er sprake van een opluchtingsrally na de slechte oktobermaand.

"Op de financiële markten lijkt de wind wat te gaan liggen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Er zijn nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar de sterkste tegenwind is gaan liggen nu centrale banken stoppen met het dichtdraaien van de geldkraan."

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Europese industrie afgelopen maand nog steeds krimp liet zien. "Gezien de industriecijfers in de afgelopen maanden nauwelijks in beweging kwamen, lijkt het erop dat een bodem in zicht is", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "De grote vraag is nu wanneer de weg omhoog wordt gevonden." De econoom voorziet de start van het herstel in de eerste helft van volgend jaar.

Voor vanmiddag staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de fabrieksorders over september op de agenda.

Olie noteerde donderdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 81,64 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 85,81 dollar werd betaald, een stijging van 1,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0637. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0597 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0566 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Shell heeft in het derde kwartaal een lagere winst geboekt dan vorig jaar, maar op kwartaalbasis steeg de winst wel. Het aandeel noteerde 1,6 procent hoger.

Lufthansa Group heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en winst verder zien aantrekken, dankzij een aanhoudend hogere vraag naar vluchten. De aandelenkoers noteerde in Frankfurt 7,4 procent hoger. In Amsterdam schoot Air France-KLM 7,5 procent omhoog.

Adecco heeft in het derde kwartaal van 2023 de omzet licht zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid een kleine daling doormaakte. Adecco zag de volumes in oktober op peil blijven. Het aandeel noteerde 12,5 procent hoger.

Zalando heeft de outlook voor dit jaar verlaagd, nu het verwacht dat de druk op de vraag aanhoudt. De aandelenkoers noteerde 3,2 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De S&P 500 index steeg woensdag 1,1 procent tot 4.237,86 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,6 procent naar 13.061,47 punten en de Dow Jones-index steeg 0,7 procent naar 33.274,58 punten.