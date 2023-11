Moderna voorziet jaren van verliezen

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden door afwaarderingen en waarschuwde ook dat er de komende jaren geen winsten te verwachten zijn. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de maker van coronavaccins.

Het nettoverlies bedroeg afgelopen kwartaal 3,63 miljard dollar, of 9,53 dollar per aandeel, tegen een nettowinst van 1,04 miljard dollar, of 2,53 dollar per aandeel, een jaar eerder.

Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met 1,93 dollar per aandeel verlies.

Het verlies werd vooral veroorzaakt door afwaarderingen van 3,1 miljard dollar, in verband met het afschalen van capaciteit en ingecalculeerde belastingbaten, waaronder afwaarderingen van voorraden aan overtollige en verouderde coronavirusproducten, en kosten voor het afwikkelen van productiecontracten, aldus Moderna.

De omzet kelderde op jaarbasis van 3,36 miljard naar 1,83 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, maar was daarmee nog wel ruim hoger dan de analistenverwachting van 1,38 miljard dollar.

Voor 2023 rekent Moderna op een omzet van "tenminste 6 miljard dollar", in plaats van de 6 tot 8 miljard die eerder als indicatie was afgegeven. Volgend jaar zal die omzet verder zakken tot zo'n 4 miljard dollar, waarschuwde het bedrijf, voordat er in 2025 weer terugkeer naar groei kan worden verwacht.

Winst zit er voorlopig niet in. "We hebben ons als doel gesteld om weer quitte te draaien in 2026", aldus CFO Jamey Mock.

Het aandeel Moderna ging donderdag in de handel voorbeurs met 6 procent onderuit.