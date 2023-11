Video: China niet de oorzaak van mondiale groeivertraging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De huidige mondiale groeivertraging komt vooral door de eerder opgetreden inflatiegolf en de daaropvolgende scherpe verhogingen van beleidsrentes en niet door China. Dit zegt senior-econoom China Arjen van Dijkhuizen van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News. Daar staat volgens Van Dijkhuizen wel tegenover dat de heropening van China minder herstel opleverde dan velen hadden gehoopt. Klik hier voor: China niet de oorzaak van mondiale groeivertraging Conjunctureel gezien is de Chinese economie het dieptepunt volgens ABN AMRO al voorbij, "maar de tegenwind blijft fors". Van Dijkhuizen wijst op de problemen in de vastgoedsector, de naweeën van het Zero-Covid-beleid en andere vormen van 'streng beleid' en de afzwakking van de mondiale vraag naar goederen, met een rotatie daarvan terug naar diensten. Om die redenen denkt Van Dijkhuizen dat de groei volgend jaar onder de 5 procent zal duiken. Daarnaast kampt China ook met enkele andere structurele uitdagingen. Verder blijft de relatie tussen China en de VS en Europa van belang. "Voor ons ligt een uitdagend jaar. Er komen presidentsverkiezingen in de VS en Taiwan aan. En de sterke stijging van de Chinese export van elektrische auto’s naar Europa lijkt tot een handelsconflict tussen Brussel en Peking te leiden", aldus Van Dijkhuizen. Bron: ABM Financial News

