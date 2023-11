Licht hogere opening Wall Street voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell er woensdag op hintte dat de beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank voorlopig niet verder zal worden verhoogd, hoewel hij ervoor waakte om een verhoging uit te sluiten. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,5 procent in het groen. "Op het eerste gezicht leek Powel havikachtig over te komen, maar de markten trapten daar niet in, vooral omdat de economische cijfers van woensdag lieten zien dat de economie lijkt te vertragen", stelde CMC Markets. De Europese en Aziatische beurzen stegen na het ongewijzigde rentebesluit van de Fed. De Bank of England maakt donderdag een rentebesluit bekend. Verwacht wordt dat de Britse centrale bank de beleidsrente opnieuw ongemoeid laat. De olieprijs steeg. Een december-future West Texas Intermediate werd 1,3 procent duurder op 81,50 dollar, terwijl Brent-olie voor januari 1,2 procent duurder werd op 85,67 dollar. De euro/dollar zat stevig in de lift en stond op 1,0632. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er nog 1,0566 op de borden. Bedrijfsnieuws Airbnb heeft een omzet van 2,13 miljard tot 2,17 miljard voorspeld voor het vierde kwartaal, iets minder dan de consensusverwachting van 2,18 miljard dollar. Het aandeel stond voorbeurs 2 procent lager. DoorDash boekte het sterkste kwartaal sinds de beurgang in 2020. Het aandeel steeg 9 procent in de handel voorbeurs, hoewel die handel dun was. Etsy verloor 4 procent voorbeurs, nadat het online verkoopplatform een omzetdaling meldde voor het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar en CEO Josh Silverman sprak van een "ongelooflijk uitdagend klimaat voor discretionaire consumptiegoederen".



Electronic Arts rapporteerde een licht hogere omzet. Het aandeel steeg 6 procent. PayPal versloeg de verwachtingen en verhoogde zijn outlook. Het aandeel van het betaalbedrijf steeg 6 procent. De sector stond de laatste tijd zwaar onder druk op de beurs. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P 500 index steeg 1,1 procent tot 4.237,86 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,6 procent naar 13.061,47 punten en de Dow Jones-index steeg 0,7 procent naar 33.274,58 punten. Bron: ABM Financial News

