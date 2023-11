Valuta: euro herstelt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer boven de 1,06 dollar na het rentebesluit van de Fed van woensdagavond.

"De markt kijkt vandaag uit naar het rentebesluit van de Bank of Engeland, het commentaar daarbij en de toespraak van ECB-bestuurder Philip Lane", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten op 5,25 tot 5,50 procent, het hoogste niveau in 22 jaar. Het besluit werd unaniem genomen.

Tijdens de persconferentie na het besluit liet voorzitter Jerome Powell de deur open voor een nieuwe mogelijke renteverhoging, waarmee hij aangaf dat de Fed een renteverhoging in december niet zou uitsluiten.

Volgens Powell zal de stijging van de obligatierente verdere renteverhogingen kunnen beperken, maar alleen als de langetermijnrente “aanhoudend” hoog zou blijven.

Volgens Van der Meer zal het besluit van de BoE beoordeeld worden op het aantal stemmen voor een renteverhoging. De markt gaat uit van een onveranderde rente op 5,25 procent. "Hoe hoger het aantal tegenstemmers bij dat besluit, hoe meer opwaarts potentieel voor het pond", aldus Van der Meer.

ECB-bestuurder Lane zal vandaag meer vertellen over de beperkende maatregelen en mogelijkheden in het monetair beleid.

De Noorse centrale bank, Norges Bank, hield de rente vandaag op 4,25 procent.

De Europese industrie liet over oktober in een tweede meting iets minder krimp zien in oktober. "Gezien de industriecijfers in de afgelopen maanden nauwelijks in beweging kwamen, lijkt het erop dat een bodem in zicht is", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "De grote vraag is nu wanneer de weg omhoog wordt gevonden." De econoom voorziet de start van het herstel in de eerste helft van volgend jaar.

Voor vanmiddag staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de fabrieksorders over september op de agenda.

De euro noteerde donderdag 0,4 procent hoger op 1,0624 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8718 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2186 dollar.