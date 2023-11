Industrie eurozone krimpt iets minder hard dan eerder gemeten

(ABM FN-Dow Jones) De industrie van de eurozone heeft in oktober krimp laten zien, maar iets minder dan eerder werd gemeld. Dit bleek donderdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek in een definitieve meting te zijn afgenomen van 43,4 in september naar 43,1 in oktober. De voorlopige index over oktober noteerde op 43,0.

"Gezien de industriecijfers in de afgelopen maanden nauwelijks in beweging kwamen, lijkt het erop dat een bodem in zicht is", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "De grote vraag is nu wanneer de weg omhoog wordt gevonden." De econoom voorziet de start van het herstel in de eerste helft van volgend jaar.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.