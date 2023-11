Beursblik: Van Lanschot Kempen profiteert van overname Robeco-platform Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen wist in het derde kwartaal een uitdagend beursklimaat op te vangen met de overname van het beleggingsplatform van Robeco, waardoor er onder de streep een instroom van beheerd vermogen was. Dit concludeerde analist Jason Kalamboussis van ING donderdag in een rapport. De analist wees verder op de voorziene boekwinst van 23 miljoen euro in het vierde kwartaal, op de verkoop van het belang in Movares. Daarmee kan de bank een deel van de lasten voor de medium-term notes opvangen, zo merkte Kalamboussis op. Door het uitdagende beursklimaat liep het beheerd vermogen uit financiële markten terug met 2,3 miljard euro, maar de overname van het platform van Robeco droeg juist 4,7 miljard euro aan beheerd vermogen bij. Daardoor steeg het totaal beheerde vermogen met 2,3 procent op kwartaalbasis tot 117,9 miljard euro. ING heeft een koopadvies op Van Lanschot Kempen met een koersdoel van 37,50 euro. Het aandeel van de bank steeg donderdagochtend met 2,0 procent tot 25,90 euro. Bron: ABM Financial News

