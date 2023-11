Beursblik: ING verlaagt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fastned verlaagd van 35,00 naar 27,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. "Fastned is een bedrijf van hoge kwaliteit met snellaadstations op aantrekkelijke locaties langs snelwegen met een erg hoge groei en winst aan marktaandeel in de komende jaren", schreef analist Thymen Rundberg. De analist ziet echter ook dat er twijfel is onder consumenten waar ze het liefst hun auto opladen, zoals thuis of op het werk. En ook de concurrentie neemt toe, waarschuwde hij. Fastned is nog een relatief jong bedrijf dat vroeg in zijn levenscyclus zit, en dat brengt volgens Rundberg risico's met zich mee. "Alle plussen en minnen afwegend, herhalen we ons Houden advies", aldus de analist. Het koersdoel werd verlaagd vanwege de lagere waarderingen voor sectorgenoten. Het aandeel Fastned noteerde donderdag 2,7 procent hoger op 27,00 euro. Bron: ABM Financial News

