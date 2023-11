Zalando verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft de outlook voor dit jaar verlaagd, nu het verwacht dat de druk op de vraag aanhoudt. Dit bleek woensdagavond laat uit cijfers van de Duitse online retailer. Zalando voorziet voor dit jaar een omzetdaling van 0,5 tot 3 procent, terwijl de brutotransactiewaarde kan dalen met 2 procent of op zijn best zal stijgen met een procent. Eerder mikte het modebedrijf nog op een omzetkrimp van 1 procent tot een groei van 4 procent, terwijl de brutotransactiewaarde zou stijgen met 1 tot 7 procent. Wel was al eerder duidelijk dat de uiteindelijke resultaten aan de onderkant van de bandbreedtes zouden uitkomen. Voor 2023 mikt Zalando nog steeds op een aangepaste winst van 300 tot 350 miljoen euro. Zalando profiteerde in de pandemie nog enorm van alle coronamaatrdegelen waaraan winkels moesten voldoen, maar na de coronacrisis liep de vraag in hoog tempo terug. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 2,3 miljard euro, een daling van 3,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De brutotransactiewaarde liep met 2,4 procent terug tot 3,2 miljard euro. Zalando kampt naar eigen zeggen met een uitdagend macro-economisch klimaat, een teleurstellend consumentensentiment en lagere online verkopen. Het warme weer in september in Europa drukten ook op de omzet, omdat hierdoor minder herfst- en winsterkleding werd verkocht. Onder de streep restte een verlies van 8,2 miljoen euro tegen een verlies van 35,4 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT steg van 13,5 tot 23,2 miljoen euro, bij een aangepaste marge van 1 procent. Bron: ABM Financial News

