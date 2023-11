Beursblik: positieve resultaten ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het derde kwartaal positieve resultaten geboekt. Dit oordeelden analisten van Jefferies donderdag in een rapport. Analisten wezen onder meer op het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 2,5 miljard euro, hetgeen in lijn was met de verwachtingen van Jefferies, maar wel hoger is dan de analistenconsensus. Ook de nettowinst viel 9 procent hoger uit dan waar de consensus op mikte. De nettorentebaten stelden volgens Jefferies wel licht teleur, maar dit had vooral te maken met het onderdeel Treasury & Financial Markets, terwijl de kosten hoger uitvielen dan voorzien door enkele eenmalige posten. De inkomsten, onderliggende kosten en voorzieningen vielen mee, oordeelde Jefferies bovendien. Jefferies handhaafde het koopadvies op ING met een koersdoel van 17,90 euro. Het aandeel sloot woensdag op 12,01 euro. Bron: ABM Financial News

