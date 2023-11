Winst Shell conform verwachting

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het derde kwartaal een lagere winst geboekt dan vorig jaar, maar op kwartaalbasis steeg de winst wel. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de energiereus.

CEO Wael Sawan sprak van een kwartaal "met opnieuw een sterke operationele en financiële prestatie", in een volatiele markt.

In het afgelopen kwartaal verdiende Shell 6.224 miljoen dollar op aangepaste basis. Dat was 9.454 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2023 verdiende Shell 5.073 miljoen dollar.

Analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research rekenden voor het derde kwartaal op 6.248 miljoen dollar.

De operationele vrije kasstroom van Shell, naast de winst een belangrijk cijfer voor de markt, kwam uit op 12,3 miljard dollar. Dat is meer dan de 11,1 miljard dollar waarop analisten rekenden.

In het derde kwartaal van 2022 was de operationele vrije kasstroom 12,5 miljard dollar en in het tweede kwartaal van dit jaar 15,1 miljard dollar.

De energiereus keert 30 tot 40 procent van zijn operationele kasstroom uit aan aandeelhouders. Daarbij kondigde Shell donderdag een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 3,5 miljard dollar. Deze inkoop moet afgerond zijn voor de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal.

Daarmee koopt Shell in de tweede jaarhelft voor 6,5 miljard dollar aan eigen aandelen in. "Dat is veel meer dan de 5 miljard dollar dan we aankondigden bij de beleggersdag in juni", merkte CEO Sawan op.

Aan het einde van september had Shell een nettoschuld van 40,5 miljard dollar. Dat is vrijwel gelijk aan de schuld een kwartaal eerder. De zogeheten gearing bedroeg 17,3 procent.

Shell investeert dit jaar 23 tot 25 miljard dollar, liet de energiereus donderdag weten. Dat is iets minder dan de 23 tot 26 miljard dollar waarop eerder werd gerekend. En de energiereus zal gedurende 2024 en 2025 jaarlijks 22 tot 25 miljard dollar investeren.

Eind 2025 wil Shell de operationele kosten structureel met 2 tot 3 miljard dollar hebben verlaagd.

Daarnaast wil Shell in 2050 CO2-neutraal zijn.

Per segment

Integrated Gas was afgelopen kwartaal goed voor een aangepaste winst van 2.529 miljoen dollar. De gemiddelde analistenverwachting was een winst van 2.651 miljoen dollar, tegen 2.319 miljoen dollar een jaar eerder in het derde kwartaal.

Bij de divisie Upstream kwam de winst uit op 2.221 miljoen dollar. Hier werd een winst voorzien van 1.994 miljoen dollar. Dat was 5.896 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2022.

Chemical & Products was goed voor een winst van 1.380 miljoen dollar. Hier ging de consensus uit van 1.192 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van de 772 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2022.