Flinke winststijging Lufthansa

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Lufthansa Group heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en winst verder zien aantrekken, dankzij een aanhoudend hogere vraag naar vluchten. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse luchtvaarder. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 10,28 miljard euro, een stijging van 8 procent op jaarbasis. Lufthansa vervoerde in het afgelopen kwartaal 14 procent meer passagiers. De bezettingsgraad was grofweg stabiel op 86,2 procent. Onder de streep restte een nettowinst van 1,19 miljard euro tegen 809 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT steeg 31 procent naar 1,47 miljard euro. Outlook Lufthansa verwacht voor 2023 een aangepaste EBIT van ten minste 2,6 miljard euro. Het bedrijf verwacht dat de gang van zaken in de eerste negen maanden van het jaar ook in de rest van 2023 aanhoudt, gebaseerd op een blijvende sterke vraag, die naar verwachting boven het peil van 2022 blijft, en nieuwe boekingen. De luchtvaarder uitte zich donderdag wel zeer terughoudend over de komende tijd, gezien de geopolitieke ontwikkelingen met alle eventuele gevolgen voor brandstofprijzen en vliegbewegingen. Bron: ABM Financial News

