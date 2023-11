Iets meer omzet voor Adecco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adecco

(ABM FN-Dow Jones) Adecco heeft in het derde kwartaal van 2023 de omzet licht zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid een kleine daling doormaakte. Dat meldde de uitzender uit Zürich donderdag voorbeurs. De omzet steeg autonoom met 3 procent tot 5,958 miljard euro. De nettowinst daalde met 5 miljoen naar 103 miljoen euro staan. De EBITA-marge, exclusief bijzondere posten, kwam uit op 4,0 procent tegen 3,6 procent een jaar eerder. De brutomarge daalde van 21,0 procent over het derde kwartaal van 2022 naar 20,8 procent dit jaar. Outlook Adecco zag de volumes in oktober op peil blijven. De brutomarge wordt in het lopende, vierde kwartaal verwacht globaal overeen te komen met de marge over de eerste drie maanden van dit jaar. Bron: ABM Financial News

