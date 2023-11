Wall Street hoger gesloten in de hoop dat de rente heeft gepiekt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten nadat de Federal Reserve de rente zoals verwacht ongemoeid liet en de hoop toeneemt dat de rentepiek is bereikt. De S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 4.237,86 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,6 procent naar 13.061,47 punten en de Dow Jones-index steeg 0,7 procent naar 33.274,58 punten. De markten reageerden positief op de woorden van Jerome Powell na het rentebesluit, waarbij hij zoals gewoonlijk wel alle opties openhoudt. Powell zei onder meer dat hij verwacht dat de economie de komende maanden zal verzwakken en dat het de inflatie verder zal helpen terug te dringen, hoewel de Fed geen recessie verwacht. Ook wees hij erop dat de stijging van de obligatierente verdere renteverhogingen zou kunnen beperken, maar alleen als de langetermijnrente "aanhoudend" hoog zou blijven. De Fed heeft nog een renteverhoging als waarschijnlijk aangemerkt en dacht dat deze stap dit jaar zou plaatsvinden, maar is dus onzeker.De Fed verwacht overigens wel dat de rente volgend jaar met 50 basispunten te zullen verlagen. Economisch nieuws was er ook van loonstrookjesbedrijf ADP. Het banenrapport voor oktober liet een banengroei zien van 113.000, tegen 89.000 een maand eerder. Er werd gerekend op 130.000 nieuwe banen. De banengroei viel opnieuw lager uit dan verwacht. "De inhaalslag van kleine bedrijven ten opzichte van de grote firma's is tot stilstand gekomen, gezien de groei daar met 18.000 en met 19.000 bij de kleine bedrijven", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Op vrijdag volgt het officiële banenrapport. Het aantal vacatures steeg in september naar 9,55 miljoen, een half miljoen meer dan in augustus. Verder bleek dat de Amerikaanse industrie het ook nog steeds moeilijk heeft, terwijl de bouwuitgaven wel gestegen waren. Volgens ISM kromp de industrie afgelopen maand in een hoger tempo. De inkoopmanagersindex van S&P Global liet een pas op de plaats zien. Ook liet het Amerikaanse ministerie van financiën weten dat het volgende week 112 miljard dollar aan staatsleningen zal veilen om de staatsschuld te herfinancieren, wat 9 miljard dollar meer is dan een kwartaal eerder. Dat viel enigszins mee en zorgde mede voor wat ontspanning op de rentemarkten. De olieprijzen daalden woensdag opnieuw nadat de Federal Reserve de rente ongewijzigd liet, terwijl de markt de laatste ontwikkelingen in het conflict tussen Israël en Hamas nauwlettend in de gaten hield. Een december future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent lager op 80,44 dollar op de New York Mercantile Exchange. De euro/dollar noteerde lager op 1,0566. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0575 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0581 op de borden. Stijgers en dalers Het aandeel Estee Lauder daalde bijna 19 procent na een winstwaarschuwing."Hoewel we een beter dan verwacht eerste kwartaal hadden, verlagen we onze verwachtingen voor het boekjaar, op basis van de toegenomen tegenwind", aldus CEO Fabrizio Freda, wijzend op een tragere omzetgroei van schoonheidsproducten bij reizigers in Azië en op het Chinese vasteland. Het aandeel heeft al langere tijd moeilijk en verloor dit jaar bijna 60 procent aan waarde. Verder waren er onder andere kwartaalcijfers van Dupont, Kraft Heinz en Yum Brands. Kraft Heinz verhoogde zijn winstverwachting, maar stelde de omzetoutlook neerwaarts bij. Het aandeel steeg 2,3 procent. Dupont verlaagde ook zijn verwachting voor de omzet dit jaar, terwijl de winstverwachting min of meer gelijk bleef. Het aandeel daalde met ruim 8 procent.



Het aandeel Yum Brands reageerde nauwelijks, nadat de winst wel was gestegen, maar de omzet wat teleurstelde. Advanced Micro Devices won bijna 10 procent, nadat dinsdag nabeurs het bedrijf een sterker dan verwachte winst over het afgelopen kwartaal rapporteerde, maar verraste niet met zijn omzetoutlook. Aanvankelijk daalde het aandeel, maar nadat het bedrijf zich later op de avond in een toelichting op de cijfers positief uitliet over kunstmatige intelligentie, volgde een positieve koersreactie. Caesars Entertaiment daalde 1,1 procent na cijfers. De omzet steeg bijna 4 procent tot 2,99 miljard dollar, wat beter was dan de analistenverwachtingen. First Solar bleef met zijn omzet van 801 miljoen dollar achter bij de verwachting van 904 miljoen dollar. De winstverwachting werd wel opwaarts bijgesteld en het aandeel steeg fractioneel. Match Group verloor ruim 15 procent na een winstwaarschuwing, mede door het uitdagende economische klimaat. Paycom Software stelde ook fors teleur met een verwachte omzetgroei die de helft is van waar Wall Street op rekende. Het aandeel daaalde met ruim 38 procent. WeWork wil volgende week faillissement aanvragen, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel halveerde bijna in waarde. Nabeurs volgen DoorDash, PayPal en Qualcomm. Bron: ABM Financial News

