Woorden van Powell zorgen voor wat opluchting

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten op 5,25 tot 5,50 procent, het hoogste niveau in 22 jaar. Het besluit werd unaniem genomen. Tijdens de persconferentie na het besluit liet voorzitter Jerome Powell de deur open voor een nieuwe mogelijke renteverhoging, waarmee hij aangaf dat de Fed een renteverhoging in december niet zou uitsluiten. Hij wees er ook op dat ondanks de sterke economische groei in het derde kwartaal, de cyclus van renteverhogingen sinds 2022 inmiddels neerwaartse druk uitoefent op de inflatie en de economische groei. Powell zei dat hij verwacht dat de economie de komende maanden zal verzwakken en de inflatie verder zal helpen terugdringen, hoewel de Fed geen recessie voorwacht. Powell zei ook dat de stijging van de obligatierente verdere renteverhogingen zou kunnen beperken, maar alleen als de langetermijnrente “aanhoudend” hoog zou blijven. Ook zei hij dat de Fed “voorzichtig te werk ging” en probeerde de “minst mogelijke schade” aan te richten. De Fed heeft nog een renteverhoging als waarschijnlijk aangemerkt en dacht dat deze stap dit jaar zou plaatsvinden, maar is dus onzeker.De Fed verwacht overigens wel dat de rente volgend jaar met 50 basispunten te zullen verlagen. De markten reageerden positief en wist de S&P 500 ruim 1 procent bij te schrijven. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 12 basispunten naar 4,76 procent en de euro/dollar daalde naar 1,0561. Bron: ABM Financial News

