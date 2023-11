Olieprijzen opnieuw lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen daalden woensdag opnieuw nadat de Federal Reserve de rente ongewijzigd liet, terwijl de markt de laatste ontwikkelingen in het conflict tussen Israël en Hamas nauwlettend in de gaten hield. Een december future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent lager op 80,44 dollar op de New York Mercantile Exchange. Eerder op dag bleek dat de Amerikaanse olievoorraden waren gestegen met 0,8 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 0,1 miljoen vaten.De voorraden stookolie en diesel daalden daarentegen met 0,8 miljoen vaten. De vooruitzichten voor olie op de langere termijn zijn minder zeker geworden nu een aanzienlijke stijging van de olieproductie in de VS “de effecten van de OPEC+-productieverlagingen onder leiding van Saoedi-Arabië en Rusland wat neutraliseren”, aldus Tyler Richey, co-redacteur bij Sevens Report Research. "Nu de vraagverwachtingen op de langere termijn vervagen als gevolg van de laatste reeks teleurstellende mondiale economische rapporten die we deze week hebben ontvangen, groeit de bezorgdheid dat de fysieke markten de komende maanden of het komende kwartaal in een overschot zullen terechtkomen, aldus Richey." Bron: ABM Financial News

