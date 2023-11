Beursblik: markt focust op aandeleninkoop bij ING

(ABM FN-Dow Jones) ING zal donderdag een beperkte groei van de rentebaten en een groter verlies op oninbare leningen laten zien over het derde kwartaal, maar vooral ook een grote aandeleninkoop aankondigen. Dat is de verwachting van analisten, geraadpleegd door ABM Financial News.

De schattingen voor de aandeleninkoop lopen uiteen van 1,5 miljard tot 2,5 miljard euro, met een consensus van ongeveer 2 miljard euro.

De netto rentebaten groeiden in het derde kwartaal naar verwachting met enkele procenten ten opzichte van het tweede kwartaal.

De voorzieningen voor oninbare leningen staan bij sommige analisten dichtbij het gemiddelde dat ING heeft aangeduid, namelijk 25 basispunten van het leningenboek over de gehele cyclus. Echter andere analisten zitten daar ruim onder op 20 of 17 basispunten. Zakenbank Jefferies mikt op een bedrag van 278 miljoen euro.

Ondanks de tegenwind en slecht nieuws voor de bankensector in de Benelux, met name over MRR en de bankentaks en verminderde belastingaftrek, denkt Jefferies dat ING in de komende jaren 24 miljard euro gaat uitkeren aan aandeelhouders, of meer dan de helft van zijn marktkapitalisatie. Ook Berenberg rekent op een uitkering van 50 procent van de marktkapitalisatie in de komende jaren.

Berenberg wijst erop dat banken meer rente moeten betalen voor deposito's, terwijl de marges op hypotheken ook gedempt worden. In het algemeen is de kwaliteit van de leningen van Benelux-banken echter nog steeds goed. Gezien de ruime kasposities zou dit geen obstakel moeten zijn voor de verwachte dividenden en aandeleninkopen. Een groter probleem dan de bankentaks is volgen Berenberg dat banken moeten voldoen aan minimumeisen voor reserves die ze aanhouden bij de centrale bank. Over deze verplichte reserves ontvangen de banken geen rente. Dit zal vooral ABN AMRO hard raken, denkt Berenberg.