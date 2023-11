Update: Fed houdt rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdagavond, zoals verwacht, de rente onveranderd gelaten op 5,25 tot 5,50 procent, het hoogste niveau in 22 jaar. Het besluit werd unaniem genomen. Verder maakte de Amerikaanse centrale bank bekend dat de inflatie nog altijd te hoog is en de arbeidsmarkt sterk blijft. Ook gaf de Fed aan dat de economie in het derde kwartaal sterk was, maar dat de hogere rentes naar verwachting wel de groei de komende periode zullen drukken. Als een verrassing kwam de keuze voor de status quo niet. De markten reageerden daarom vooralsnog nauwelijks en kort na het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,0540. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,80 procent, terwijl de aandelenindices licht terreinwinst boekten. De markt wacht nu op een toelichting door voorzitter Jerome Powell. Mogelijk dat zijn woorden nog voor beweging op de financiële markten zorgen. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

