Europese beurzen opnieuw hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag opnieuw hoger gesloten, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later vanavond.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,7 procent hoger op 436,57 punten. De DAX-index in Frankfurt steeg 0,7 procent naar 14.923,27 punten. De Franse CAC 40 eindigde 0,7 procent hoger op 6.932,63 punten. De Britse FTSE won 0,3 procent en sloot op 7.342,43 punten.

In het VK blijft de industrie krimpen en in de VS was er met name aandacht voor de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Het viel wat tegen, waarbij het aantal banen in oktober steeg met 113.000, na een ongewijzigde stijging van 89.000 een maand eerder. Echter, er werd door economen gerekend op een groei van 130.000 banen.

Verder bleek dat de Amerikaanse industrie het ook nog steeds moeilijk heeft, terwijl de bouwuitgaven wel gestegen waren.

Ook liet het Amerikaanse ministerie van financiën weten dat het volgende week 112 miljard dollar aan staatsleningen zal veilen om de staatsschuld te herfinancieren, wat 9 miljard dollar meer is dan een kwartaal eerder. Dat viel enigszins mee en zorgde voor wat ontspanning op de rentemarkten.

Maar vanavond zijn de ogen gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve. Er wordt vanuit gegaan dat de centrale bank de rente stabiel zal houden. De Fed liet eerder wel de deur openstaan voor verdere verhogingen in de komende maanden, als de loon- en prijsdruk niet verder afneemt.

"De Fed zal bijna zeker de rentes ongewijzigd laten en wil daarmee langer de tijd nemen om de impact van de hogere rentes op de economie in te schatten", aldus strateeg Marvin Loh van State Street.

"Fed-voorzitter Powell zal dezelfde boodschap afgeven als enkele weken geleden, dat de centrale bank nu een pas op de plaats kan maken in afwachting van de impact van renteverhogingen, maar dat de aanhoudend hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt nog wel reden geven om de rentes verder te verhogen in de toekomst. "Vermoedelijk zal de Fed de deur voor een nieuwe renteverhoging openhouden, terwijl het de laatste macrocijfers in de gaten houdt", aldus Loh.

Olie werd woensdag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 81,77 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 85,97 dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent. Woensdagmiddag werd bekend dat de olievoorraden in de VS met 0,8 miljoen vaten waren gestegen, maar beleggers blijven gespitst op een mogelijke verspreiding van het conflict in het Midden-Oosten.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0530. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0575 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0581 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Amsterdam verloor Wolters Kluwer 2,8 procent, nadat de groei wat tegenviel. Daarentegen werd de outlook voor dit jaar wel herhaald.

In Brussel ging indexzwaargewicht Argenx aan kop met een winst van 4,5 procent, nadat het bedrijf dinsdag meevallende cijfers publiceerde.



In Parijs wist Worldline 3 procent terreinwinst te boeken, nadat er door verschillende Amerikaanse private-equitybedrijven interesse is getoond in sectorgenoot Nexi. Adyen won in Amsterdam 2,3 procent.

In Frankfurt was de rode lantaarn voor BASF, dat nog steeds last had van de tegenvallende cijfers die het dinsdag presenteerde. Het aandeel sloot bijna 3 procent lager.

De Deense windmolenspecialist Ørsted zet de ontwikkeling van twee Amerikaanse offshore windparken stop. De beslissing leidt tot een miljarden afboeking. Het aandeel verloor ongeveer een kwart van de beurswaarde.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag aan het einde van de Europese handelsdag hoger en wist de S&P 500 0,4 procent terreinwinst te boeken.