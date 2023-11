Media: CVC nog niet naar de Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners heeft zijn plannen om voor een beursnotering in Amsterdam opgeschort. Dat meldde The Wall Street Journal woensdag. CVC, dat concurreert met Blackstone, Apollo Global Management en andere private-equityreuzen, bereidde een beursgang voor die deze week zou worden gelanceerd. De uitgifte van aandelen is nu uitgesteld vanwege de nerveuze marktomstandigheden, meldde de Amerikaanse zakenkrant, op basis van anonieme bronnen. Waarschijnlijk zal de beursgang nu pas in 2024 plaatsvinden. CVC, gevestigd in Luxemburg, mikte op een waardering van meer dan 12 miljard dollar, schreef The Wall Street Journal. Het zou een van de grootste nieuwe Europese beursnoteringen van het jaar zijn geweest. Bron: ABM Financial News

