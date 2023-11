AEX in het groen richting Amerikaans rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve nabeurs, terwijl Wolters Kluwer de daler van de dag was na een kwartaalupdate.

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 722,23 punten.

"Oktober is voorbij en beleggers kijken of er ruimte is voor een wat positievere blik op de markt", zei beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger. In oktober daalden de aandelenkoersen, onder invloed van de stijgende obligatierentes.

Woensdag daalde het rendement op de tienjaarsrente weer iets en gingen de aandelenkoersen ook weer wat omhoog.

Recent steeg de rente tot boven de 5 procent en nog altijd staan we dichtbij dat niveau, zei Zwanenburg.

De aandacht zal nabeurs gericht zijn op Fed-voorzitter Jerome Powell, die waarschijnlijk een ongewijzigd rentebesluit zal bekendmaken en vooral veel mist zal laten optrekken rond de vraag of de rente op enig moment weer zou kunnen worden verlaagd.

Van invloed op de stemming was woensdag ook de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen. Haar ministerie deed een groter beroep op de schuldmarkt voor het huidige kwartaal. Mogelijk viel het bedrag toch mee, aangezien het rendement op tienjarige Treasury's iets daalde en de aandelenbeurs iets opveerde na dit bericht.

Onderliggend blijft de Amerikaanse economie gezonde groei tonen en een krappe arbeidsmarkt, terwijl Europa tegenvalt met een kwakkelscenario tussen groei en krimp, concludeerde beleggingsstrateeg Zwanenburg.



De bedrijfsresultaten vielen intussen mee in het afgelopen kwartaal, zoals vorige maand al duidelijk werd.

Economisch nieuws kwam van loonstrookjesverwerker ADP. Het aantal nieuwe banen in oktober bleef achter bij de verwachting. De Amerikaanse industrie kromp daarnaast ook harder in oktober, volgens de inkoopmanagers van ISM. Volgens de index van S&P Global was de activiteit juist stabiel.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0533. De olieprijzen liepen met ruim een halve procent op. De Amerikaanse olievoorraden stegen licht afgelopen week.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen verloor Wolters Kluwer bijna 3 procent na cijfers. Het databedrijf is in de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid, hoewel het groeitempo in de afgelopen maanden iets terugliep. Volgens Zwanenburg maken beleggers zich zorgen dat bij de divisie Financial & Corporate Compliance, één van de meest winstgevende onderdelen, de groei afzwakte.

Halfgeleideraandelen stegen juist. Besi en ASMI wonnen 3,3 en 2,1 procent en ASML werd 1,1 procent meer waard. Goldman Sachs zette ASML op de favorietenlijst van Europese aandelen. De fabrikant van chipmachines noteerde vandaag ex-dividend.

Betaalbedrijf Adyen en medische apparatenmaker Philips wonnen ook ruim 2 procent.



In de Midkap-index won Eurocommercial ruim 2 procent, net als sectorgenoot Wereldhave. Wereldhave verhoogd de outlook voor dit jaar. Het bedrijf ziet "zeker" koopkansen in de huidige vastgoedmarkt, maar wil pas toeslaan als de beurskoers verder is hersteld.

Onder de kleinere aandelen verhoogde bouwbedrijf Heijmans de winstverwachting voor 2023, na het vrijvallen van een voorziening voor Wintrack II. Maar geschoond van deze voorziening was er eigenlijk juist sprake van een lichte outlookverlaging, stelde ING. Het aandeel steeg 4 procent bij de opening maar hield er uiteindelijk maar 1 procent van over.

Adverteerplaform Azerion gaat samenwerken met het Chinese Huawei in advertenties in de gamingindustrie, meldde het bedrijf. Azerion werd 11 procent meer waard. PostNL verloor 2 procent.

Tussenstanden Wall Street

Wall Street noteerde rond sluitingstijd op het Damrak hoger. De S&P500-index steeg 0,5 procent.