Estee Lauder geeft winstwaarschuwing

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Estée Lauder heeft woensdag een winstwaarschuwing afgegeven, ondanks een meevallend eerste kwartaal van het gebroken boekjaar. "Hoewel we een beter dan verwacht eerste kwartaal hadden, verlagen we onze verwachtingen voor het boekjaar, op basis van toenemende externe tegenwind", aldus CEO Fabrizio Freda, wijzend op een tragere omzetgroei van schoonheidsproducten bij reizigers in Azië en op het Chinese vasteland. Het aandeel daalde woensdagmiddag met 16 procent tot 107,62 dollar, de laagste koers sinds 2017. De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal van 489 miljoen naar 31 miljoen dollar. De aangepaste winst, zonder bijzondere posten, bedroeg 0,11 dollar per aandeel. Dit was een meevaller, omdat de markt rekende op een verlies van 0,21 dollar per aandeel. De omzet daalde met 10,5 procent tot 3,52 miljard dollar, net iets lager dan de consensusverwachting van analisten volgens FactSet, die mikte op 3,53 miljard dollar. Huidverzorgingsproducten genereerde 22 procent minder omzet, wat tegenviel. De omzet van make-up steeg licht en dat viel mee, evenals de verkoop van parfums, die 5 procent groeide. De outlook viel echter tegen. Voor het huidige kwartaal, het tweede van het boekjaar, rekent Estée Lauder op een winst per aandeel van 0,48 tot 0,58 dollar, ruim de helft minder dus dan de consensus van 1,21 dollar per aandeel. De omzet zou met 9 tot 11 procent dalen, fors zwakker dan de groei van 2,2 procent tot 4,72 miljard die analisten gemiddeld verwachtten. Ook voor het hele boekjaar ging de verwachte winst per aandeel en omzet omlaag. De afgelopen maanden verloor het aandeel al 26 procent. Bron: ABM Financial News

