Amerikaanse schatkist wil 112 miljard dollar ophalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van financiën zal volgende week 112 miljard dollar aan staatsleningen veilen om de staatsschuld te herfinancieren, wat 9 miljard dollar meer is dan een kwartaal eerder. Deze toename ligt niet zo ver af van de verwachtingen en de futures op de Amerikaanse beurzen draaiden van licht negatief naar vlak in reactie op de aankondiging. Volgens veel beleggers hebben de dalende koersen van Amerikaanse staatsleningen en de hogere rendementen die daarvan het gevolg zijn, te maken met het verwachte grote aanbod van Amerikaans staatsschuldpapier. Het ministerie stelde dat de vraag naar staatsleningen "mogelijk verzwakt is bij verscheidene traditionele kopers", en dat er "eerste bewijzen zijn van een afnemende vraag." De schatkistbewaarders meldden ook dat langer lopende staatsobligaties in grotere massa's worden geveild, maar niet zo groot als sommige analisten hadden verwacht. Voor tienjarige leningen worden de veilingen met 2 miljard dollar opgehoogd, tegen 3 miljard dollar bij de vorige operatie in augustus. Voor dertigjarige leningen is de ophoging 1 miljard dollar in plaats van 2 miljard vorige keer. De veiling van 20-jarige leningen blijft onveranderd. Het rendement op tienjarige Treasury's daalde woensdag van 4,901 procent tot 4,861 procent, volgens Tradeweb. Bron: ABM Financial News

