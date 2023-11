Wereldhave ziet koopkansen

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave ziet "zeker" koopkansen in de huidige markt, maar wil pas toeslaan als de beurskoers verder is hersteld. Dit zei CEO Matthijs Storm van Wereldhave woensdag in gesprek met ABM Financial News.

Wereldhave is druk bezig met het afbouwen van schulden, onder meer via de verkoop van panden. Volgend jaar en in 2025 wil het vastgoedfonds de twee resterende panden in Frankrijk van de hand doen. Wereldhave is dan definitief vertrokken uit het land.

Storm ziet "zeker" ook koopkansen in de markt, maar is niet van plan om de schuldpositie weer op te laten lopen. "We kunnen aandelen uitgeven om op deze kansen in te springen, maar daarvoor moet er wel een mooie koers op de borden staan."

Het aandeel Wereldhave herstelde in het afgelopen halfjaar al wat, maar een verder herstel is nodig om voor een emissie te kiezen, aldus Storm.

Retailers failliet

Storm merkte verder op dat er in Nederland in het afgelopen jaar de nodige retailers failliet gingen, waaronder huurder Big Bazar. "Maar daar staat tegenover dat er ook veel retailers wel erg goed draaien. We zien dat de onderkant van de retailmarkt wegvalt, maar dat de bovenkant verder groeit."

Het wegvallen van huurders biedt volgens Storm ook weer kansen om het Full Service-model verder te implementeren. Dit model verbetert de mix in een winkelcentrum, met onder meer fitness- en gezondheidscentra.

Over het vierde kwartaal is de topman ook positief. "Dit is voor retailers doorgaans een goed kwartaal en daar profiteren wij ook van, met bijvoorbeeld de nodige pop-up stores." Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg de bezettingsgraad van de winkelcentra van Wereldhave 96 procent.

De topman mikt voor volgend jaar op een winstgroei van 4 tot 5 procent.