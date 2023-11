Vlakke opening Wall Street aanstaande Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, na een relatief zwak banenrapport van ADP, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Futures op de S&P 500 index noteerden circa een half uur voor het openen van Wall Street vrijwel ongewijzigd. De markt schat volgens CME de kans op ruim 97 procent dat de Fed de rente ongemoeid laat op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent. Het zal dus gaan om het commentaar van voorzitter Jerome Powell op de persconferentie na het rentebesluit. Volgens vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown zal men zoeken naar hints hoe veel langer de rente hoog zal moeten blijven omdat de economie zo sterk blijkt. "Aandelen stegen in de afgelopen paar handelsdagen, maar de voorzichtigheid kan er weer in kruipen voor het rentebesluit." Behalve de Fed komt ook het Amerikaanse ministerie van financiën met zijn driemaandse verklaring over herfinanciering. De hoge rendementen op obligaties van de laatste tijd zouden volgens sommigen te maken hebben de vrees voor een overvloed aan nieuwe staatsschuld. Economisch nieuws was er van loonstrookjesbedrijf ADP. Het banenrapport voor oktober liet een banengroei liet zien van 113.000, tegen 89.000 een maand eerder. Er was gerekend op 130.000 nieuwe banen. De banengroei viel opnieuw lager uit dan verwacht. "De inhaalslag van kleine bedrijven ten opzichte van de grote firma's is tot stilstand gekomen, gezien de groei daar met 18.000 en met 19.000 bij de kleine bedrijven", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Op vrijdag volgt het marktbepalende officiële banenrapport. Er zijn woensdag ook inkoopmanagersindexen voor de industrie in oktober. Na opening van de handel volgen er cijfers over Amerikaanse bouwuitgaven, vacatures en olievoorraden. De olieprijs steeg. Een decemberfuture West Texas Intermediate steeg 2,7 procent tot 83,23 dollar, terwijl een januarifuture Brent 2,4 procent duurder werd op 87,06 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0546. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0581 op de borden. Bedrijfsnieuws Advanced Micro Devices meldde dinsdag nabeurs een sterker dan verwachte winst over het afgelopen kwartaal, maar verraste niet met zijn omzetoutlook. Het aandeel noteerde vlak voorbeurs. Aanvankelijk daalde het, maar nadat het bedrijf zich later op de avond in een toelichting op de cijfers positief uitliet over kunstmatige intelligentie, volgde er een positieve koersreactie. Caesars Entertaiment steeg 6 procent. De omzet steeg bijna 4 procent tot 2,99 miljard dollar, wat beter was dan de analistenverwachtingen. First Solar bleef met zijn omzet van 801 miljoen dollar achter bij de verwachting van 904 miljoen dollar. De winstverwachting werd wel opwaarts bijgesteld en het aandeel klom ruim 3 procent voorbeurs. Match Group verloor 9 procent na een winstwaarschuwing, mede door het uitdagende economische klimaat. Paycom Software stelde ook fors teleur met een verwachte omzetgroei die de helft is van waar Wall Street op rekende. Het aandeel daaalde met 39 procent.



WeWork wil volgende week faillissement aanvragen, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel verloor 39 procent. Kwartaalcijfers waren er woensdag van Dupont, Kraft Heinz en Yum Brands. Kraft Heinz verhoogde zijn winstverwachting maar stelde de omzetoutlook neerwaarts bij. Het aandeel gaat vermoedelijk 1,5 procent lager openen. Dupont verlaagde ook zijn verwachting voor de omzet dit jaar, terwijl de winstverwachting min of meer gelijk bleef. Het aandeel opent 3 procent lager. Yum Brand lijkt vlak te openen. Nabeurs volgen DoorDash, PayPal en Qualcomm. Slotstanden De S&P500 index steeg dinsdag met 0,6 procent tot 4.193,80 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 12.851,24 punten en de Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.052,87 punten. Bron: ABM Financial News

