Video: sterke beursperiode in verschiet

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Het einde van 2023 kan op de beurs een goede periode worden, als de risico's wat naar de achtergrond verdwijnen Dit verwacht Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Klik hier voor: sterke beursperiode in verschiet Het huidige cijferseizoen is volgens Wessels redelijk van start gegaan. "Het is vooral positief dat voor de aankomende kwartalen aanhoudend winstherstel wordt verwacht." En de marges lijken volgens de beleggingsstrateeg op een hoog niveau te stabiliseren. Daarnaast is het einde van het jaar vaak een sterke beursperiode en loopt dit in de pas met de presidentiële cyclus en kunnen aandeleninkoopprogramma's de markt verder steun geven. Bron: ABM Financial News

