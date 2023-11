Europese beurzen vlak rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rondom de slotnoteringen van dinsdag in afwachting van nieuwe Amerikaanse banencijfers, het rentebesluit van de Fed en de toelichting daarop.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 434,90 punten. De Duitse DAX noteerde onveranderd 14.811,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 6.881,70 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.311,47 punten.

De markt kijkt uit naar het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP vanmiddag. De verwachting is dat er in oktober 130.000 nieuwe banen zijn gecreëerd, terwijl er in september slechts 89.000 nieuwe banen bijkwamen.

Vanavond zijn de ogen gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve. Er wordt vanuit gegaan dat centrale bankiers de rente stabiel zullen houden. De Fed liet eerder wel de deur openstaan voor verdere verhogingen in de komende maanden, als de loon- en prijsdruk niet verder afneemt.

"De Fed zal bijna zeker de rentes ongewijzigd laten en wil daarmee langer de tijd nemen om de impact van de hogere rentes op de economie in te schatten", aldus strateeg Marvin Loh van State Street.

"Fed-voorzitter Powell zal dezelfde boodschap afgeven als enkele weken geleden, dat de centrale bank nu een pas op de plaats kan maken in afwachting van de impact van renteverhogingen, maar dat de aanhoudend hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt nog wel reden geven om de rentes verder te verhogen in de toekomst. In essentie zal de Fed de deur voor een nieuwe renteverhoging openhouden, terwijl het de laatste macrocijfers in de gaten houdt", aldus Loh.

In de VS staan vandaag, naast banencijfers en het rentebesluit, verder de twee inkoopmanagersindices over oktober van ISM en S&P op de rol, naast de bouwuitgaven over september, de vacatures over september en de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 82,11 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 86,08 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0547. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0575 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0581 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Wolters Kluwer is in de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid, hoewel het groeitempo in de afgelopen maanden iets terugliep. De outlook voor dit jaar werd herhaald. Het aandeel noteerde 4,3 procent lager.

De Deense windmolenspecialist Ørsted zet de ontwikkeling van twee Amerikaanse offshore windparken stop. De beslissing leidt tot een miljardenafboeking. Het aandeel verloor circa 18 procent aan waarde.

In Frankfurt leverde BASF 2,3 procent in.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500 index steeg dinsdag 0,7 procent tot 4.193,80 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 tot 12.851,24 punten en de Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.052,87 punten.