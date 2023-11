Valuta: euro weer omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag op de eerste handelsdag van de maand lager.

"De euro is naar ons idee wat te hard gedaald, maar onder meer geopolitieke ontwikkelingen lijken de dollar gevraagd te maken", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Daarbij zal de Fed vanavond naar ons idee voor een havikachtige toon kiezen, maar de rente zal ongewijzigd blijven. Wij denken dat de Fed klaar is met verhogen. Zorgen over de inflatie zetten de dollar nu even iets hoger", aldus Mevissen.

Mevissen denkt dat de banengroei in de Amerikaanse private sector vandaag niet de invloed op de valutamarkt heeft, die het normaal gesproken wel heeft. Na de Fed verschuift de aandacht volgens de analist naar donderdag, wanneer de Bank of England met een rentebesluit komt. De markt verwacht geen wijzigingen in de huidige beleidsrente van 5,25 procent.

Voor de banen in de private sector over oktober wordt een toename verwacht van 130.000 tegen een groei van 89.000 een maand eerder. Vrijdag volgt het officiële banenrapport.

In de VS staan vandaag, naast banencijfers en het rentebesluit, verder de twee inkoopmanagersindices over oktober van ISM en S&P op de rol, naast de bouwuitgaven over september, de vacatures over september en de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,0548 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8692 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2134 dollar.