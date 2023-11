AEX blijft dicht bij huis

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 717,69 punten.

"Oktober was wederom een slechte maand, waarbij de S&P 500 en de Nasdaq respectievelijke 2,2 en 2,8 procent moesten inleveren. Het was bovendien de derde achtereenvolgende maand waarin Wall Street in het rood eindigde", zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op.

Blekemolen merkte op dat november historisch gezien een sterke maand is, maar dat de aandelenmarkten toch tegen de nodige uitdagingen aankijken, wijzend op onder meer de Amerikaanse tienjaarsrente die recent voor het eerst sinds 2007 de psychologische grens van 5 procent overschreed.

Bovendien vallen volgens Lynx ook de kwartaalcijfers niet echt in de smaak. "Zowel goede als slechte cijfers kunnen op weinig enthousiasme rekenen. Beleggers maken zich vooral zorgen over de hoge rentes en een mogelijk naderende economische recessie", aldus Blekemolen.

Lynx kijkt uit naar het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP vanmiddag. De verwachting is dat er in oktober 150.000 nieuwe banen zijn gecreëerd, terwijl er in september slechts 89.000 nieuwe banen bijkwamen.

Vanavond zijn de ogen gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve. Er wordt vanuit gegaan dat centrale bankiers de rente stabiel zullen houden. De Fed liet eerder wel de deur openstaan voor verdere verhogingen in de komende maanden, als de loon- en prijsdruk niet verder afneemt.

"De Fed zal bijna zeker de rentes ongewijzigd laten en wil daarmee langer de tijd nemen om de impact van de hogere rentes op de economie in te schatten", aldus strateeg Marvin Loh van State Street.

"Fed-voorzitter Powell zal dezelfde boodschap afgeven als enkele weken geleden, dat de centrale bank nu een pas op de plaats kan maken in afwachting van de impact van renteverhogingen, maar dat de aanhoudend hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt nog wel reden geven om de rentes verder te verhogen in de toekomst. In essentie zal de Fed de deur voor een nieuwe renteverhoging openhouden, terwijl het de laatste macrocijfers in de gaten houdt", aldus Loh.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0549. De olieprijzen stegen met ruim een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen verloor Wolters Kluwer 3,9 procent na cijfers. Het databedrijf is in de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid, hoewel het groeitempo in de afgelopen maanden iets terugliep.

Besi en Adyen stegen juist tot 1,8 procent. ASMI won 0,2 procent, maar ASML daalde met 0,7 procent. Goldman Sachs zette ASML op de favorietenlijst van Europese aandelen. Het aandeel ASML noteert vandaag ook ex-dividend.

Fagron won in de AMX 1,0 procent. Inpost leverde juist 2,1 procent in. Alfen gaf 1,2 procent prijs.

Onder de kleinere aandelen daalde Heijmans 1,7 procent na cijfers, na een bijna 4 procent hogere opening. De bouwer verhoogde de winstverwachting voor 2023, na het vrijvallen van een voorziening voor Wintrack II. Maar geschoond van deze voorziening was er eigenlijk juist sprake van een lichte outlookverlaging, stelde ING.

Wereldhave steeg na cijfers 2,3 procent. Het vastgoedfonds verhoogde net als Heijmans de outlook voor dit jaar.