Beursblik: Arcadis bevestigt met Amerikaanse opdracht leidende rol

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een nieuwe opdracht voor de herinrichting van Fifth Avenue in New York ontvangen, en hoewel de waarde van de opdracht vermoedelijk niet heel groot is, is de toekenning wel een bevestiging van de leidende positie die het Nederlandse ingenieursbedrijf inneemt in grootstedelijke planning. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van ING. De bank schat de waarde van de opdracht op enkele miljoenen. Het aandeel Arcadis noteert volgens ING onterecht op een “grote” korting van 15 procent ten opzichte van sectorgenoten in Europa en Noord-Amerika en denkt dat als de huidige resultaatvorming doorzet, deze achterstand op de langere termijn wordt weggewerkt. ING heeft een koopadvies voor Arcadis met een koersdoel van 49,00 euro. Bron: ABM Financial News

