ING: zeer sterke groei Wereldhave houdt aan

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave blijft autonoom zeer sterk doorgroeien. Dit stelde analist Francesca Ferragina van ING woensdag in een rapport, nadat het vastgoedfonds voorbeurs met cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar kwam. ING zag dat Wereldhave blijft profiteren van indexering. De vastgoedportefeuille werd 3,6 procent meer waard ten opzichte van ultimo 2022, zo zag Ferragina bovendien. De schuldgraad zal volgens ING richting het einde van het jaar naar verwachting dalen vanwege een optimalisering van investeringen in de tweede jaarhelft en in 2024. De outlookverhoging van woensdag noemde de analist geen verassing. Wereldhave mikt nu op een direct resultaat voor dit jaar van 1,70 tot 1,75 euro per aandeel, terwijl eerder nog werd gerekend op 1,65 tot 1,75 euro. ING dacht al dat het resultaat dit jaar vermoedelijk aan de bovenkant van de bandbreedte zou uitvallen. ING kijkt nu uit naar een beleggersdag die donderdag door Wereldhave wordt georganiseerd. ING heeft een Houden advies op Wereldhave met een koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel steeg woensdag met een procent tot 14,37 euro. Bron: ABM Financial News

