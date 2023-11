AEX opent licht hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent hoger op 719,37 punten. Onder de hoofdfondsen verloor Wolters Kluwer 3,6 procent na cijfers. Het databedrijf is in de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid, hoewel het groeitempo in de afgelopen maanden iets terugliep. Besi en Adyen stegen juist tot 1,6 procent. ASMI won 0,9 procent en ASML steg eveneens. Goldman Sachs zette ASML op de favorietenlijst van Europese aandelen. Het aandeel ASML noteert vandaag ook ex-dividend. Van Lanschot Kempen won in de AMX 1,2 procent. Inpost leverde juist 1,7 procent in. Alfen gaf een procent prijs. Onder de kleinere aandelen won Heijmans 3,7 procent na cijfers. De bouwer verhoogde de winstverwachting voor 2023, na het vrijvallen van een voorziening voor Wintrack II. Wereldhave steeg na cijfers 0,9 procent. Het vastgoedfonds verhoogde net als Heijmans de outlook voor dit jaar. Bron: ABM Financial News

