Goldman Sachs zet ASML op de favorietenlijst

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het aandeel ASML op de favorietenlijst voor Europese aandelen geplaatst. Dit maakte de zakenbank woensdag bekend in een rapport. Het advies voor ASML is Kopen met een koersdoel van 785,00 euro. Volgens analist Alex Duval blijft ASML op lange termijn structureel groeien. Daarbij blijft EUV in de ogen van de analist "hoogst aantrekkelijk" en zijn de risico's op korte termijn grotendeels van tafel. Na de recente koersdruk handelt het aandeel ASML in lijn met zijn Europese sectorgenoten. En dat is in de ogen van Duval onterecht. "Dat doet geen recht aan de unieke positionering en het groeiprofiel", aldus de analist. Zorgen over China heeft ASML volgens Duval grotendeels weggenomen door te stellen dat de geopolitieke ontwikkelingen vermoedelijk geen significante impact hebben op de verwachtingen voor 2023, 2025 en 2030. Bron: ABM Financial News

