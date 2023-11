Wolters Kluwer blijft groeien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer is in de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid, hoewel het groeitempo in de afgelopen maanden iets terugliep. De outlook voor dit jaar werd herhaald. Dit bleek woensdag uit een kwartaalupdate van het databedrijf. De omzet steeg in de afgelopen negen maanden op jaarbasis autonoom met 5 procent. Na zes maanden was de groei nog 6 procent. De zogeheten recurrente omzet, die 82 procent van de totale omzet uitmaakt, steeg autonoom met 7 procent in de eerste negen maanden van dit jaar. De autonome omzetgroei bij divisie Legal & Regulatory kwam over de eerste negen maanden van dit jaar 4 procent hoger uit. Bij Tax & Accounting was sprake van een groei van 8 procent, bij Health van 6 procent, bij Corporate Performance & ESG van 8 procent en bij Financial & Corporate Compliance van 1 procent. Alle percentages zijn tegen constante wisselkoersen. Het aangepaste operationeel resultaat van Wolters Kluwer daalde in de eerste drie kwartalen van 2023 met 2 procent tegen constante wisselkoersen met een bijbehorende marge die uitkwam op 26,1 procent, 150 basispunten lager dan een jaar eerder. Volgens de onderneming was dit conform de verwachtingen vooraf. De aangepaste operationele kasstroom daalde op jaarbasis over de verslagperiode met 11 procent. De schuldratio lag eind september op 1,6. Dat was 1,3 aan het einde van 2022. Aandeleninkoop Het lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro ligt volgens Wolters Kluwer op schema en wordt nog dit jaar voltooid. Tot en met 30 oktober is circa 80 procent van de 1 miljard euro ingekocht, goed voor 7,2 miljoen aandelen tegen gemiddeld 111,96 euro per aandeel Wolters Kluwer. Voor het volgende jaar ligt er nu een mandaat om tot en met 19 februari voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Dit programma begint op 2 januari. Outlook Het databedrijf herhaalde woensdag de outlook voor dit jaar.Wolters Kluwer voorziet voor 2023 nog altijd een hoge enkelcijferige procentuele groei van de aangepaste winst per aandeel. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 26,1 tot 26,5 procent en een aangepaste vrije kasstroom van circa 1,2 miljard euro. In 2022 was dit 1,22 miljard euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.