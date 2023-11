Groene opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet, na een rode oktobermaand.



Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,6 procent hoger op 718,60 punten.

De Europese beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet in aanloop naar diverse belangrijke agendapunten, waaronder het rentebesluit van de Federal Reserve. Later in de week volgen ook het rentebesluit van de Bank of England en Amerikaanse banencijfers, net als de kwartaalcijfers van Apple.

De Amerikaanse centrale bank zal vanavond vermoedelijk de rentes ongewijzigd laten. De Fed liet eerder wel de deur openstaan voor verdere verhogingen in de komende maanden, als de loon- en prijsdruk niet verder afneemt.

"De Fed zal bijna zeker de rentes ongewijzigd laten en wil daarmee langer de tijd nemen om de impact van de hogere rentes op de economie in te schatten", aldus strateeg Marvin Loh van State Street.

"Fed-voorzitter Powell zal dezelfde boodschap afgeven als enkele weken geleden, dat de centrale bank nu een pas op de plaats kan maken in afwachting van de impact van renteverhogingen, maar dat de aanhoudend hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt nog wel reden geven om de rentes verder te verhogen in de toekomst. In essentie zal de Fed de deur voor een nieuwe renteverhoging openhouden, terwijl het de laatste macrocijfers in de gaten houdt", aldus Loh.

Op het punt van de hoge rente lijkt er licht aan de horizon. "Het Amerikaanse ministerie van Financiën hoeft dit kwartaal minder geld op te halen, en dus minder obligaties uit te geven dan eerder werd verwacht. In combinatie met een verdere vertraging van de inflatie, zouden de rentes hierdoor weer wat kunnen dalen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. De belastinginkomsten vielen mee, waardoor er niet 852 miljard, maar 776 miljard dollar moet worden geleend.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag op 4,91 procent.

"Het huidige klimaat van hogere rentes is nog niet volledig verwerkt in de waardering van aandelen", zo waarschuwde fondsbeheerder Nicholas Galluccio van Teton Westwood SmallCap Equity Fund. "Maar hopelijk is dat punt wel snel bereikt."

De olieprijs is dinsdag opnieuw lager gesloten en is in de maand oktober flink gedaald, ondanks het hevig oplaaiende conflict tussen Israël en Hamas in het Midden-Oosten. De december-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot gisteren 1,6 procent lager op 81,02 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dat was de laagste stand in twee maanden.

De risico's rond het conflict in het Midden-Oosten "lijken ingeperkt" voor het moment, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Er blijft echter een duidelijk aanwezig gevaar dat het conflict zich kan uitbreiden."

In de Aziatische handel vanochtend, koerste de olieprijs licht hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,0568. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0581 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0568 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Wereldhave heeft de resultaten in de eerste negen maanden van 2023 zien aantrekken en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het directe resultaat zal dit jaar uitkomen tussen de 1,70 en 1,75 euro per aandeel, terwijl eerder nog werd gerekend op 1,65 tot 1,75 euro.

Heijmans heeft woensdag de winstverwachting voor 2023 ook verhoogd, na het vrijvallen van een voorziening voor Wintrack II. Voor dit jaar rekent Heijmans op een onderliggende EBITDA van minimaal 120 miljoen euro. Voorheen mikte de bouwer op meer dan 107 miljoen euro. Die 120 miljoen euro is meer dan de 115 miljoen euro waar ING van uitgaat.

NX Filtration gaat de technologie aanleveren voor een pilot van Industriewater Eerbeek (IWE), waarmee afvalwater kan worden hergebruikt.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees nog op een rapport van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank zette ASML met een koopadvies en een koorstoel van 785 euro op de favorietenlijst voor Europese aandelen.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index steeg dinsdag met 0,6 procent tot 4.193,80 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 tot 12.851,24 punten en de Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.052,87 punten.