Heijmans verhoogt outlook 2023

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft woensdag de winstverwachting voor 2023 verhoogd, na het vrijvallen van een voorziening voor Wintrack II. Dit maakte de bouwer voorbeurs bekend. "Door de recente uitspraak in het Wintrack II dossier kunnen we de outlook voor dit jaar verhogen. Ik ben verheugd dat dit dossier nu is afgerond", zei CEO Ton Hillen in een toelichting. Voor dit jaar rekent Heijmans op een onderliggende EBITDA van minimaal 120 miljoen euro. Voorheen mikte de bouwer op meer dan 107 miljoen euro. Die 120 miljoen euro is meer dan de 115 miljoen euro waar ING van uitgaat. Woensdag zei Heijmans dat de omzet bij infra en Bouw & Techniek "ruimschoots" compenseerden voor de omzetdaling bij Vastgoed. Tot en met oktober verkocht de bouwer 1.201 huizen, een daling op jaarbasis van 8 procent. "De verkoop van nieuwbouwwoningen in het derde kwartaal van 2023 is stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, maar ligt vanwege lastige marktomstandigheden op een lager niveau dan eerdere jaren", zei CEO Hillen. Dit resulteerde in een omzetdaling bij Vastgoed voor dit jaar. De orderportefeuille van Heijmans is 2,6 miljard euro groot. De cijfers voor het derde kwartaal zijn nog zonder die van Van Wanrooij. Toekomstvisie Heijmans wil een prominentere rol spelen bij het realiseren van oplossingen voor de complexe opgaven waar Nederland voor staat. Onder de noemer 'Samen naar 2030' wil Heijmans een "betekenisvolle bijdrage" leveren aan de ontwikkeling van Nederland. De herijkte strategie is gebaseerd op vijf pijlers: Welzijn, Duurzaamheid, Verbinding, Maakbaarheid en Team. In de komende periode vertaalt Heijmans de vijf pijlers naar financiële en niet-financiële doelstellingen en KPI's. Heijmans zal in het tweede kwartaal van 2024 een beleggersdag organiseren. Bron: ABM Financial News

