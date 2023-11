Wereldhave verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft de resultaten in de eerste negen maanden van 2023 zien aantrekken en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van het vastgoedfonds. CEO Matthijs Storm sprak van solide resultaten. "De bezettingsgraad in winkelcentra stabiliseerde op 96 procent, tegen een achtergrond van gestegen rentes en een terugvallend consumentenvertrouwen", aldus de topman. "Diverse faillissementen in de Benelux hadden een beperkte impact op onze resultaten." In Nederland ging onder meer Big Bazar failliet. Wereldhave zegt op het punt te staan de zes panden die Big Bazar huurde, opnieuw te verhuren. De nettohuurinkomsten stegen in de eerste negen maanden van 2023 op jaarbasis met 10,2 procent naar 93,8 miljoen euro, waarmee Wereldhave profiteerde van indexering. Wereldhave realiseerde afgelopen negen maanden een direct resultaat van 62,8 miljoen euro, ofwel 1,30 euro per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 60,1 miljoen en 1,24 euro per aandeel. Het indirecte resultaat, dat bepaald wordt door de waarde van het vastgoed, kwam uit op 10,3 miljoen euro, na een positief resultaat van 5,9 miljoen euro een jaar eerder, waardoor het totale resultaat in de afgelopen periode 73,1 miljoen euro bedroeg. Dit was een jaar eerder nog een winst van 66,0 miljoen euro. Verder trok Wereldhave een nieuwe financiering aan van 50 miljoen dollar. Outlook Wereldhave verhoogde woensdag de outlook voor 2023. Het directe resultaat zal dit jaar uitkomen tussen de 1,70 en 1,75 euro per aandeel, terwijl eerder nog werd gerekend op 1,65 tot 1,75 euro. In februari liet Wereldhave weten ook te rekenen op een verhoging van de dividenduitkering dit jaar. Over het jaar 2022 betaalde Wereldhave een dividend van 1,16 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

