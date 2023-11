Europese beurzen openen hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

IG voorziet een openingswinst van 47 punten voor de Duitse DAX, een plus van 18 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, nadat beleggers meer vertrouwen kregen dat het conflict in het Midden-Oosten niet verder escaleert.



De bedrijfsresultaten zijn boven verwachting dit kwartaal, zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De meeste bedrijven wisten de winst te vergroten dankzij betere marges en grote kasposities, en in plaats van een vlakke winst voor het derde kwartaal gaan we richting een winstgroei van 3 procent of zelfs beter, aldus Vranken.

Goed nieuws was er over de inflatie in de eurozone. Deze bleek in oktober fors te zijn gedaald, naar 2,9 procent, van 4,3 procent in september. De onderliggende kerninflatie, zonder de volatiele prijzen voor energie en voeding, bleef nog wel op een relatief hoog niveau, maar zakte ook verder, van 4,5 procent naar 4,2 procent.

De euro zakte dinsdagmiddag in, in een reactie op het lage inflatiecijfer.

De sterker dan verwachte daling van de inflatie zou de weg kunnen bereiden voor renteverlagingen door de Europese Centrale Bank vanaf medio volgend jaar. "De kerninflatie daalde over een bemoedigende brede linie, zowel voor goederen als diensten, hoewel de prijzen van diensten duidelijk plakkeriger zijn", aldus Tomas Dvorak van Oxford Economics. Hij verwacht dat de inflatie volgend jaar onder de doelstelling van 2 procent van de ECB zal zakken.

De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal met 0,1 procent, bleek dinsdag verder.

Bedrijfsnieuws

BASF was dinsdag een van de sterkste stijgers. Het Duitse chemiebedrijf schreef in het derde kwartaal rode cijfers en stelde de outlook voor 2023 neerwaarts bij. De omzet stond flink onder druk vanwege lagere prijzen en volumes. Het aandeel steeg toch meer dan vier procent.

AB InBev sloot 5,5 procent hoger. De bierbrouwer zag de omzet stijgen ondanks lagere volumes en gaat voor 1 miljard dollar aandelen inkopen. Rivaal Carlsberg boekte ook een sterke omzetgroei, maar sloot toch in het rood.

DSM-Firmenich was de uitblinker in Amsterdam en sloot ruim 7 procent hoger. Het bedrijf behaalde in het derde kwartaal van 2023 een lagere omzet en aangepaste EBITDA, en paste de verwachting voor het hele jaar verder neerwaarts aan.

In Parijs waren Bouygues en vastgoedfonds Unibail-Rodamco favoriet, met plussen van 4 procent of meer. Ook treinenbouwer Alstom, autofabrikant Stellantis en staalconcern ArcelorMittal wonnen ruim 3 procent.

Euro STOXX 50 4.061,12 (+0,81%)

STOXX Europe 600 433,66 (+0,59%)

DAX 14.810,34 (+0,64%)

CAC 40 6.884,51 (+0,82%)

FTSE 100 7.321,72 (-0,08%)

SMI 10.391,16 (+0,09%)

AEX 718,28 (+0,59%)

BEL 20 3.356,00 (+1,55%)

FTSE MIB 27.741,91 (+1,47%)

IBEX 35 9.017,30 (+0,04%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger in afwachting van het rentebesluit van de Fed en een banenrapport later in de week. Daarmee eindigden de Amerikaanse indexen de maand oktober met verlies, evenals de twee voorgaande maanden.

Beleggers probeerden dinsdag de rally van maandag een vervolg te geven, en keken mogelijk voorbij de moeilijke oktobermaand. Op het punt van de hoge rente leek er licht aan de horizon.

"Het Amerikaanse ministerie van Financiën hoeft dit kwartaal minder geld op te halen, en dus minder obligaties uit te geven dan eerder werd verwacht. In combinatie met een verdere vertraging van de inflatie, zouden de rentes hierdoor weer wat kunnen dalen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. De belastinginkomsten vielen mee, waardoor er niet 852 miljard, maar 776 miljard dollar moet worden geleend.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,858 procent.



In de namiddag bleek dat de inkoopmanagersindex voor Chicago iets daalde in oktober, evenals het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens de Conference Board. De lage stand van de verwachtingsindex van 75,6 zou wijzen op een recessie in het komende jaar.

De arbeidskosten stegen in het derde kwartaal iets harder dan analisten hadden voorzien. Verder bleven de huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden stijgen.

De olieprijs daalde door afnemende zorgen over escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.

De officiële inkoopmanagersindex uit China was geen opsteker. De Chinese industrie bleek weer te krimpen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde.

Bedrijfsnieuws

Caterpillar verloor bijna 7 procent. Hoewel de winst in het derde kwartal boven de verwachting was, bleek de vooruitblik naar het vierde kwartaal aan de lauwe kant. Voor het vierde kwartaal verwacht Caterpillar dat de omzet "licht hoger" zal uitvallen. De analistenconsensus rekende op circa 5 procent.

Vertaald naar ander bedrijven zou dit wel eens een "behoorlijk negatief verhaal over cyclische aandelen op dit moment kunnen zijn", volgens Steve Sosnick an Interactive Brokers.

JetBlue Airways leverde ruim 10 procent in. De maatschappij waarschuwde voor een groter verlies in het vierde kwartaal dan waarop de markt rekende.



Advanced Micro Devices zag de koers dinsdag nabeurs met 4 procent dalen na de publicatie van sterke winstcijfers en een vlakke vooruitblik naar het vierde kwartaal.



Woensdag volgen kwartaalcijfers van Qualcomm, Doordash en PayPal. De grootste verwachtingen zijn er rond iPhone-maker Apple, dat donderdag rapporteert.

S&P 500 index 4.1933,80 (+0,65%)

Dow Jones index 33.052,87 (+0,38%)

Nasdaq Composite 12.851,24 (+0,48%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag per saldo hoger. Uit cijfers van S&P Global bleek dat zowel de Chinese als de Japanse industrie in oktober kromp.

Nikkei 225 31.546,10 (+2,2%)

Shanghai Composite 3.023,14 (+0,1%)

Hang Seng 17.069,83 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0568. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0581 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0568 op de borden.

USD/JPY Yen 151,29

EUR/USD Euro 1,0568

EUR/JPY Yen 159,90

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Oktober (Chi)

08:00 Importprijzen - September (Dld)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (VK)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:15 Banenrapport ADP - Oktober (VS)

14:45 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (VS)

15:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Oktober (VS)

15:00 Bouwuitgaven - September (VS)

15:00 Vacatures - September (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Fed - Rentebesluit (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 GlaxoSmithKline - Cijfers derde kwartaal (VK)

12:00 DuPont - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Kraft Heinz - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Yum Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 PayPal - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Qualcomm - Cijfers derde kwartaal (VS)