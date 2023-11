(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 8 november 2023:

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2023

00:00 GlaxoSmithKline - Cijfers derde kwartaal (VK)

12:00 DuPont - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Kraft Heinz - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Yum Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 PayPal - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Qualcomm - Cijfers derde kwartaal (VS)

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2023

07:00 Adecco - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers derde kwartaal (Dld)

12:00 Eli Lilly - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Moderna - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Nikola - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Starbucks - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:30 Apple - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 3 NOVEMBER 2023

07:00 BMW - Cijfers derde kwartaal (Dld)

12:00 RBI (Burger King) - Cijfers derde kwartaal (Can)

MAANDAG 6 NOVEMBER 2023

08:00 Ryanair - Halfjaarcijfers (Ier)

22:00 NXP - Cijfers derde kwartaal (NL)

DINSDAG 7 NOVEMBER 2023

07:00 Deutsche Post - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 UBS - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

13:00 BioNTech - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Uber - Cijfers derde kwartaal (VS)

WOENSDAG 8 NOVEMBER 2023

07:00 Adidas - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Airbus - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Bayer - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Credit Agricole - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 E.ON - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Jaarcijfers (Dld)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers derde kwartaal (VS)