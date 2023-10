Update: Wall Street sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, op een dag met veel cijfers, in afwachting van een rentebesluit van de Fed en een banenrapport later in de week. De S&P500 index steeg 0,6 procent tot 4.193,80 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 tot 12.851,24 punten en de Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.052,87 punten. Daarmee eindigden de Amerikaanse indexen de maand oktober met verlies, evenals de twee voorgaande maanden. Beleggers probeerden de rally van maandag een vervolg te geven, en keken mogelijk voorbij de moeilijke oktobermaand. Op het punt van de hoge rente leek er licht aan de horizon. "Het Amerikaanse ministerie van Financiën hoeft dit kwartaal minder geld op te halen, en dus minder obligaties uit te geven dan eerder werd verwacht. In combinatie met een verdere vertraging van de inflatie, zouden de rentes hierdoor weer wat kunnen dalen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. De belastinginkomsten vielen mee, waardoor er niet 852 miljard, maar 776 miljard dollar moet worden geleend. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,858 procent. De euro/dollar handelde op 1,0581. In de namiddag bleek dat de inkoopmanagersindex voor Chicago iets daalde in oktober, evenals het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens de Conference Board. De lage stand van de verwachtingsindex van 75,6 zou wijzen op een recessie in het komende jaar. De arbeidskosten stegen in het derde kwartaal iets harder dan analisten hadden voorzien. Verder bleven de huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden stijgen. De olieprijs daalde door afnemende zorgen over escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. WTI-olie sloot 1,5 procent lager op 81,02 dollar. De officiële inkoopmanagersindex uit China was geen opsteker. De Chinese industrie bleek weer te krimpen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. Bedrijfsnieuws Caterpillar verloor bijna 7 procent. Hoewel de winst in het derde kwartal boven de verwachting was, bleek de vooruitblik naar het vierde kwartaal aan de lauwe kant. Voor het vierde kwartaal verwacht Caterpillar dat de omzet "licht hoger" zal uitvallen. De analistenconsensus rekende op circa 5 procent. Vertaald naar ander bedrijven zou dit wel eens een "behoorlijk negatief verhaal over cyclische aandelen op dit moment kunnen zijn", volgens Steve Sosnick an Interactive Brokers. JetBlue Airways leverde ruim 10 procent in. De maatschappij waarschuwde voor een groter verlies in het vierde kwartaal dan waarop de markt rekende. Pfizer zag de omzet met 42 procent dalen in het derde kwartaal vanwege een ingestorte vraag naar coronavaccins en -behandelingen. Daardoor kwam de farmaceut in de rode cijfers. Het aandeel sloot vlak. Microsoft heeft dinsdag Copilot voor AI assistentie in Windows 11 gelanceerd. De chatbot Copilot kan dankzij kunstmatige intelligentie zelf teksten en andere content creëren op basis van een paar woorden. Hoewel de meeste PC’s nog Windows 10 gebruiken, wordt Windows 11 steeds populairder. Het aandeel Microsoft sloot licht in het groen. Advanced Micro Devices zag de koers dinsdag nabeurs met 4 procent dalen na de publicatie van sterke winstcijfers en een vlakke vooruitblik naar het vierde kwartaal.



Woensdag nabeurs volgen kwartaalcijfers van Qualcomm, Doordash en PayPal. De grootste verwachtingen zijn er rond iPhone-maker Apple, dat donderdag rapporteert. Update: om informatie toe te voegen.

