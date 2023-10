AMD lager na resultaten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices zag de koers dinsdag nabeurs met 5 procent dalen na de publicatie van sterke winstcijfers en een vlakke vooruitblik naar het vierde kwartaal. Het Amerikaanse technologiebedrijf boekte een nettowinst van 299 miljoen dollar, of 18 dollarcent per aandeel, tegen 66 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst steeg van 0,67 naar 0,70 dollar per aandeel. Analisten rekenden volgens FactSet vooraf gemiddeld op 0,68 dollar. De omzet steeg van 5,57 miljard naar 5,80 miljard dollar, wat meer was dan de analistenverwachting van 5,70 miljard. De omzet uit datacenters was 1,6 miljard dollar, gelijk aan een jaar eerder.

in het segment van system-on-chip-producten voor datacenters steeg de omzet 21 procent vergeleken met een kwartaal eerder. De omzet in het klantensegment groeide 42 procent, dankzij sterke vraag naar mobiele Ryzen-processoren. Dit was ruim boven verwachting. Outlook Voor het vierde kwartaal rekent AMD op een omzet van 5,8 miljard tot 6,4 miljard dollar. Dit kwam overeen met de analistenconsensus. De aangepaste brutomarge zou moeten stijgen van 51 procent in het derde kwartaal naar 51,5 procent in het vierde. Bron: ABM Financial News

