Olieprijs sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag opnieuw lager gesloten en is in de maand oktober zelfs met 11 procent gedaald, ondanks het hevig oplaaiende conflict tussen Israël en Hamas in het Midden-Oosten.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,6 procent lager op 81,02 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dat was de laagste stand in twee maanden,

De risico's rond het conflict in het Midden-Oosten "lijken ingeperkt" voor het moment, zei Michael Hewson van CMC Markets UK. "Er blijft echter een duidelijk aanwezig gevaar dat het conflict zich kan uitbreiden.

Oliehandelaren zijn "waarschijnlijk naar de stand van de efficiënte markt overgestapt, wachtend op signalen van een definitieve escalatie die het aanbod in gevaar brengt, voordat ze de prijzen omhoog gaan brengen", zei Stephen Innes van SPI Asset Management.

Na de aanval van 7 oktober door Hamas op Israëlische nederzettingen rondom de Gaza-strook in zuidelijk Israël, steeg de olieprijs, maar die stijging is inmiddels weer verdampt voor WTI-olie en grotendeels ook voor Brent-olie, hoewel het risico van een verbreding van het conflict aanwezig blijft.

De grootste zorg betreft de oliestroom uit Iran. Als de Verenigde Staten strengere sancties tegen dat land zouden instellen kan er tot 1 miljoen vaten ruwe olie per dag uit de markt worden geknikkerd, zei Warren Patterson van ING. Maar dat is nog niet het geval.

Het is wel onrustig in het Midden-Oosten. Het leger van Saoedi-Arabië staat op scherp, na dodelijke confrontaties met door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Yemen, die een raket over Saoedi-Arabië naar Israël probeerden te schieten, meldde persbureau Bloomberg maandag.

Toch blijven analisten bij Macquarie somber over een hogere olieprijs. "We verwachten geen verstoring van de aanvoer onder substantiële escalatie". Volgens hen was het inderdaad niet nodig om te wachten tot het conflict tussen Israël en Gaza ten einde zou zijn, "om de risicopremie te laten doodbloeden", maar ze zeggen wel verrast te zijn over het tempo van de terugval van de olieprijs.