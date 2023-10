Wall Street beweegt richting hoger slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag met nog een paar uur handelt tegen in het groen, op een dag met veel cijfers.

De S&P500 index steeg 0,4 procent tot 4.183,54 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent.

Daarmee lijken de Amerikaanse indexen de maand oktober met verlies te gaan eindigen.

"Het Amerikaanse ministerie van Financiën hoeft dit kwartaal minder geld op te halen, en dus minder obligaties uit te geven, dan eerder werd verwacht. In combinatie met een verdere vertraging van de inflatie, zouden de rentes hierdoor weer wat kunnen dalen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

"Ondanks het feit dat de overheid 776 miljard dollar aan nieuwe schuld uit wil geven, wat een record is, was de markt toch gelukkig. Het was namelijk minder dan de 852 miljard dollar waarop gerekend werd, voornamelijk doordat de belastinginkomsten beter zijn dan verwacht", vulde marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank aan.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,858 procent. De euro/dollar handelde op 1,0570.

In de namiddag bleek nog dat de inkoopmanagersindex voor Chicago iets daalde in oktober, evenals het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens de Conference Board. De lage stand van de verwachtingsindex van 75,6 zou wijzen op een recessie in het komende jaar.

De arbeidskosten stegen in het derde kwartaal iets harder dan analisten hadden voorzien. Verder bleven de huizenprijzen in de grootste Amerikaanse steden stijgen.

De olieprijs was dinsdag volatiel, met een daling voor WTI en een stijging voor Brent.

De officiële inkoopmanagersindex uit China was geen opsteker. De Chinese industrie bleek weer te krimpen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde.

Bedrijfsnieuws

Pfizer zag de omzet met 42 procent dalen in het derde kwartaal vanwege een ingestorte vraag naar coronavaccins en -behandelingen. Daardoor kwam de farmaceut in de rode cijfers. Het aandeel Pfizer leverde 0,3 procent in.

Caterpillar presteerde afgelopen kwartaal juist beter dan verwacht met een 12 procent hogere omzet. Ook was de winst per aandeel een stuk hoger dan analisten hadden voorzien. Toch daalde het aandeel met meer dan 6 procent. Die koersval is vermoedelijk het gevolg van uitspraken van het bedrijf tijdens een toelichting op de cijfers. Voor het vierde kwartaal verwacht Caterpillar dat de omzet "maar licht hoger" zal uitvallen. De analistenconsensus rekent echter op een omzetstijging van circa 5 procent.

JetBlue Airways leverde meer dan 11 procent in. De maatschappij waarschuwde voor een groter verlies in het vierde kwartaal dan waarop de markt rekent.

Vanavond nabeurs volgen nog de cijfers van AMD. Samsung Electronics kwam vanochtend met cijfers. Die lieten op kwartaalbasis verbetering zien. Ook deed de Zuid-Koreaanse chipgigant enkele hoopvolle uitspraken over de komende periode. Het aandeel steeg met 1,5 procent.

Microsoft heeft dinsdag Copilot voor AI assistentie in Windows 11 gelanceerd. De chatbot Copilot kan dankzij kunstmatige intelligentie zelf teksten en andere content creëren op basis van een paar woorden. Hoewel de meeste PC’s nog Windows 10 gebruiken, wordt Windows 11 steeds populairder. Het aandeel Microsoft noteerde licht in het groen.