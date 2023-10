Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat beleggers meer vertrouwen kregen dat het conflict in het Midden-Oosten niet verder escaleert.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,5 procent hoger op 433,41 punten. De DAX-index in Frankfurt steeg 0,6 procent naar 14.810,34 punten. De Franse CAC 40 eindigde 0,9 procent hoger op 6.885,65 punten. De Britse FTSE leverde echter de winst van eerder op de dag in, en daalde fractioneel tot 7.321,72 punten.

De bedrijfsresultaten zijn boven verwachting dit kwartaal, zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De meeste bedrijven wisten de winst te vergroten dankzij betere marges en grote kasposities, en in plaats van een vlakke winst voor het derde kwartaal gaan we richting een winstgroei van 3 procent of zelfs beter, aldus Vranken.

Goed nieuws was er over de inflatie in de eurozone. Deze bleek in oktober fors te zijn gedaald, naar 2,9 procent, van 4,3 procent in september. De onderliggende kerninflatie, zonder de volatiele prijzen voor energie en voeding, bleef nog wel op een relatief hoog niveau, maar zakte ook verder, van 4,5 procent naar 4,2 procent.

De sterker dan verwachte daling van de inflatie zou de weg kunnen bereiden voor renteverlagingen door de Europese Centrale Bank vanaf medio volgend jaar. "De kerninflatie daalde over een bemoedigende brede linie, zowel voor goederen als diensten, hoewel de prijzen van diensten duidelijk plakkeriger zijn", aldus Tomas Dvorak van Oxford Economics. Hij verwacht dat de inflatie volgend jaar onder de doelstelling van 2 procent van de ECB zal zakken.

De euro/dollar maakte in de middaghandel een duikeling en noteerde op 1,0568. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0619 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0614 op de borden.

De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal met 0,1 procent, bleek dinsdag verder.

In de namiddag bleek nog dat de inkoopmanagersindex voor Chicago iets daalde in oktober, evenals het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens de Conference Board. De lage stand van de verwachtingsindex van 75,6 zou wijzen op een recessie in het komende jaar.

De olieprijs was dinsdag min of meer stabiel, na eerder op de dag nog te zijn gestegen. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 82,15 dollar, terwijl voor een december-future Brent 87,65 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

Bedrijfsnieuws

BASF was een van de sterkste stijgers. Het Duitse chemiebedrijf schreef in het derde kwartaal rode cijfers en stelde de outlook voor 2023 neerwaarts bij. De omzet stond flink onder druk vanwege lagere prijzen en volumes. Het aandeel steeg toch meer dan vier procent.

AB InBev sloot 5,5 procent hoger. De bierbrouwer zag de omzet stijgen ondanks lagere volumes en gaat voor 1 miljard dollar aandelen inkopen. Rivaal Carlsberg boekte ook een sterke omzetgroei, maar sloot toch in het rood.

DSM-Firmenich was de uitblinker in Amsterdam en sloot ruim 7 procent hoger. Het bedrijf behaalde in het derde kwartaal van 2023 een lagere omzet en aangepaste EBITDA, en paste de verwachting voor het hele jaar verder neerwaarts aan.

In Parijs waren Bouygues en vastgoedfonds Unibail-Rodamco favoriet, met plussen van 4 procent of meer. Ook treinenbouwer Alstom, autofabrikant Stellantis en staalconcern ArcelorMittal wonnen ruim 3 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag aan het einde van de Europese handelsdag licht in het groen.