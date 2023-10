Groen slot voorkomt maandverlies niet

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag, op de laatste handelsdag van oktober, met winst gesloten.

De AEX steeg 0,6 procent naar 718,60 punten. September sloot de hoofdgraadmeter af op 728,79 punten, ofwel een maandverlies van 1,4 procent.

"Oktober was een beetje een horrorshow voor de aandelenmarkten", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een commentaar. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden meer dan 3 procent. "De S&P deed het iets beter, maar niet veel." De Amerikaanse lange rente liep op en dat maakt financiering duurder, aldus Hewson.

Het was een relatief drukke dag, hoewel de echte belangrijke agendapunten nog moeten komen, met woensdagavond het rentebesluit van de Federal Reserve en vrijdagmiddag het Amerikaanse banenrapport.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent geen analist morgenavond op een renteverhoging. Sterker, steeds meer analisten beginnen rekening te houden met een eerste renteverlaging, al komt die volgens de optimisten pas in de eerste helft van volgend jaar.

Dinsdag stond onder meer de inflatie centraal. In de eurozone bleek die gedaald van 4,3 naar 2,9 procent. In Nederland was er zelfs sprake van een prijsdaling van 0,4 procent, ofwel deflatie.

In Duitsland bleek de detailhandel minder te hebben omgezet, maar in Nederland was er sprake van een stijging.

De officiële inkoopmanagersindex uit China was geen opsteker. De Chinese industrie bleek weer te krimpen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. En in Chicago bleek de inkoopmanagersindex ook gedaald, en met een niveau van 44 te wijzen op een economische krimp.

De euro/dollar handelde op 1,0561 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,871 procent.

Olie werd dinsdag iets duurder.

Stijgers en dalers

De absolute uitblinker vandaag was DSM-Firmenich, dat na cijfers maar liefst 7,4 procent duurder werd. Het bedrijf verlaagde de outlook voor 2023 en verschillende analisten trokken hun koersdoel voor DSM-Firmenich omlaag.

Verder was het staalbedrijf ArcelorMittal dat 3,1 procent won en de halfgeleiderspecialisten ASMI en ASML die 2,5 en 2,4 procent stegen.

De meeste dalers wisten hun verlies beperkt te houden tot minder dan een procent. Alleen Ahold Delhaize en Shell leverden meer dan een procent in. BP daalde dinsdag stevig na het openen van de boeken. Donderdag is Shell zelf aan de beurt om met cijfers te komen.

In de AMX won Alfen 5,6 procent en steeg CTP 4,7 procent. Van Lanschot Kempen en Air France-KLM daalden 1,0 en 2,6 procent.

Smallcap TomTom werd 3,7 procent duurder en Heijmans 3,6 procent. De bouwer komt morgen met een kwartaalupdate. Azerion daalde met 2,5 procent.

Het lokaal genoteerde Ease2pay steeg 5,4 procent. Euronext haalt Ease2pay van het strafbankje na publicatie van de jaarrekening 2022 op 26 oktober.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van maandag.