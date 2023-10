Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag in het groen, nu de indruk bestaat dat het conflict in het Midden-Oosten niet verder escaleert.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag op de laatste dag van de maand rond het middaguur een plus van 0,7 procent op 434,27 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 14.792,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,0 procent met een stand van 6.891,06 punten. De Britse FTSE steeg 0,5 procent naar 7.363,33 punten.



De meeste bedrijven hebben de winst vooral weten te verbeteren dankzij betere marges en grote kasposities, en in plaats van een vlakke winst voor het derde kwartaal gaan we richting een winstgroei van 3 procent of zelfs beter, zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

De Franse economie liet in het derde kwartaal een voorlopige groei zien van 0,1 procent tegen 0,6 procent op kwartaalbasis een maand eerder. De verwachting kwam overeen met het voorlopige cijfer. De eurozone maakte melding van een economische krimp over het derde kwartaal van 0,1 procent. De inflatie in de muntunie kwamen in oktober veel lager uit. De prijzen stegen met 2,9 procent tegen 4,3 procent een maand eerder. De kernprijzen stegen met 4,2 procent tegen 4,5 procent een maand eerder.

De Amerikanen maken vanmiddag de arbeidskosten over het derde kwartaal bekend en verder de huizenprijzen over september, de inkoopmanagersindex over oktober van Chicago en de consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau Conference Board, eveneens over oktober.

Olie werd dinsdag weer duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 83,14 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 88,41 dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent.



De euro/dollar noteerde op 1,0663. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0619 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0614 op de borden.



Bedrijfsnieuws

BASF heeft in het derde kwartaal rode cijfers geschreven en scherpte de outlook voor 2023 neerwaarts aan. De omzet stond flink onder druk vanwege lagere prijzen en volumes. De aandelenkoers noteerde toch ruim 4 procent hoger.

DSM-Firmenich heeft in het derde kwartaal van 2023 een lagere omzet en aangepaste EBITDA behaald, en paste de outlook voor dit jaar verder neerwaarts aan. De koers noteerde 8,0 procent hoger.

Carlsberg boekte in het derde kwartaal een sterke omzetgroei. De aandelenkoers noteerde toch in het rood. Sectorgenoot AB InBev zag de omzet ook stijgen, ondanks lagere volumes. AB InBev gaat voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. AB InBev noteerde 4,0 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.



De S&P 500 steeg maandag 1,2 procent tot 4.166,82 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 32.928,96 punten en de Nasdaq eindigde 1,2 procent hoger op 12.789,48 punten.