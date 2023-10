Beursupdate: DSM uitblinker in Amsterdam

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft dinsdag de wind in de rug. Rond de klok van 12 uur noteerde de AEX 0,9 procent hoger op 720,64 punten.

"Het Amerikaanse ministerie van Financiën hoeft dit kwartaal minder geld op te halen, en dus minder obligaties uit te geven, dan eerder werd verwacht. In combinatie met een verdere vertraging van de inflatie, zouden de rentes hierdoor weer wat kunnen dalen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

"Ondanks het feit dat de overheid 776 miljard dollar aan nieuwe schuld uit wil geven, wat een record is, was de markt toch gelukkig. Het was namelijk minder dan de 852 miljard dollar waarop gerekend werd, voornamelijk doordat de belastinginkomsten beter zijn dan verwacht", vulde marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank aan.

De inflatie in de eurozone bleek in oktober flink gedaald, van 4,3 naar 2,9 procent. De economie in de eurozone kromp echter ook, maar met een bescheiden 0,1 procent.

Een tegenvaller kwam uit China, waar de industrie volgens de officiële inkoopmanagersindex weer kromp en de groei in de dienstensector vertraagde.

De euro/dollar handelde op 1,0659 en olie werd bijna een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX was DSM-Firmenich de uitblinker met een koerswinst van 7,9 procent. De kwartaalcijfers van het bedrijf lieten stevige dalingen zien en de outlook voor 2023 werd nog wat verder verlaagd. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel voor DSM-Firmenich.

Halfgeleideraandelen deden het dinsdag ook goed. ASMI won 3,3 procent en ASML steeg 2,6 procent. Samsung kwam bij de kwartaalcijfers met enkele hoopgevende uitspraken over de komende periode.

Slechts een paar aandelen leverden dinsdag in. Shell was de grootste daler, maar met een bescheiden verlies van 0,3 procent. Sectorgenoot BP kwam met cijfers en werd daarvoor in Londen hard afgestraft. Shell opent donderdag de boeken.

In de AMX ging Alfen 3,3 procent hoger en won CTP 4,3 procent. De grootste daler in de Midkap was Galapagos met een koersverlies van 0,9 procent. Maandagavond bleek dat Galapagos Jyseleca overdraag aan Alfasigma en een flinke reorganisatie doorvoert.

Bij de smallcaps ging Heijmans 2,5 procent hoger en won sectorgenoot BAM ook 2,5 procent. Morgen en overmorgen komen de bouwers met cijfers.

B&S en Brunel daalden 0,7 en 0,8 procent.