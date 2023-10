Wolters Kluwer doet Nederlandse overname Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft het Nederlandse MFAS overgenomen. Dit maakte de beursgenoteerde onderneming dinsdag bekend. MFAS is een leverancier van fiscale oplossingen en applicaties om de productiviteit te verhogen. Een overnamebedrag werd niet bekend gemaakt. Bron: ABM Financial News

