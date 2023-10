Valuta: euro wint terrein

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0615, in een markt die wacht op de herfinancieringsronde van woensdag in de VS, het rentebesluit van de Fed eveneens op woensdag en het rentebericht van de Bank of England op donderdag.

"Wat nu in de euro/dollar lijkt te zijn ingeprijsd, is een besluit van de Fed om de rente niet te wijzigen, maar deze voorlopig ook niet te verlagen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. Van der Meer verwacht niet eerder dan in de tweede helft van volgend jaar een eerste renteverlaging door de Fed.

Daarnaast verwacht hij niet dat de ontwikkelingen, cijfers en monetaire besluiten op korte termijn de euro richting de 1,10 dollar laten koersen. "Dat niveau is nog erg ver weg", aldus de handelaar.

De Bank of Japan is iets soepeler geworden met de rendementsdoelstelling voor tienjaars obligaties, zo bleek dinsdag bij het rentebesluit van de centrale bank van Japan. De yen maakt daarop een stevige daling ten opzichte van de dollar en de euro door.

De Franse economie liet over het derde kwartaal een voorlopige groei zien van 0,1 procent tegen 0,6 procent op kwartaalbasis een maand eerder. De verwachting kwam overeen met het voorlopige cijfer. De eurozone maakte melding van een economische krimp over het derde kwartaal van 0,1 procent. De inflatie in de muntunie kwamen in oktober veel lager uit. De prijzen stegen met 2,9 procent tegen 4,3 procent een maand eerder. De kernprijzen stegen met 4,2 procent tegen 4,5 procent een maand eerder.

De Amerikanen maken vanmiddag de arbeidskosten over het derde kwartaal bekend en verder de huizenprijzen over september, de inkoopmanagersindex over oktober van Chicago en de consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau Conference Board, eveneens over oktober.



De euro noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 1,0665 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8745 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2194 dollar. De dollar steeg 1,1 procent naar 150,67 yen.