Degroof: hogere outlook Aedifica te danken aan eenmalige posten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aedifica heeft een goede set kwartaalresultaten gepresenteerd, waarmee de verwachtingen werden geklopt. Dit concludeerde analist Amal Aboulkhouatem van Degroof Petercam dinsdag in een rapport. De huurinkomsten stegen mt 17 procent en op vergelijkbare basis was de stijging 5,2 procent. De EPRA-winst liep met 24 procent op. Het optrekken van de outlook door Aedifica is uiteraard een positief gegeven, maar voornamelijk te danken aan een eenmalige factoren, aldus Degroof. De afname van de ontwikkelingspijplijn zal de druk op de balans verminderen, aldus Aboulkhouatem. Na de kapitaalverhoging in juni dit jaar is die balans trouwens erg sterk, zo merkte de analist op. Tegen de achtergrond van hogere druk op de operatoren in de gezondheidszorg vanwege de kosten en een strikt proces van aanpassing van de prijzen, blijft Aboulkhouatem voorzichtig met zorgvastgoedaandelen op de beurs. Hij handhaaft daarom het Houden advies voor Aedifica met een koersdoel van 60,00 euro. Op de beurs van Brussel noteerde Aedifica dinsdagmorgen bijna 6 procent hoger aan 51,80 euro. Bron: ABM Financial News

